Atletico Madrid, Simeone esalta Julian Alvarez: "Ha fatto un gol bellissimo, abbiamo bisogno di lui"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pari in Champions League con lo Stoccarda:

Grimaldo ha protestato per un possibile rigore su Hancko.

"Non l'ho visto, ma mi dicono che gli abbia pestato il piede. Se non l'hanno visto, è chiaro che non hanno interpretato l'episodio come un calcio di rigore".

Nel primo tempo la squadra è stata messa in difficoltà.

"Ieri vi avevo spiegato le caratteristiche dell'avversario: è una squadra dura, che pressa bene e sa associarsi per difendere. Non siamo riusciti a rispondere alla loro pressione. Dopo il gol, però, la squadra ha reagito e negli ultimi quindici minuti ha dimostrato di essere in partita. Ne abbiamo parlato nell'intervallo e sapevamo che il gol sarebbe arrivato. È arrivato l'1-1, poi l'espulsione e abbiamo dovuto adattarci alla partita. Abbiamo inserito Sorloth per provare a vincerla in contropiede. I ragazzi hanno fatto un grande sforzo. Ogni volta che si va a terra, l'azione può diventare pericolosa. L'immagine è molto evidente e porta all'espulsione. Dovremo prestare più attenzione, perché quell'immagine finisce per condannarti".

È soddisfatto della prestazione?



"Sono soddisfatto della reazione della squadra in una situazione complicata. La partita era aperta e abbiamo dovuto interpretarla per conservare il punto che avevamo a disposizione. Lo sforzo ci ha permesso di portare a casa un punto".

Adesso sembra pericoloso andare a terra nei contrasti.

"Gli pesta la caviglia, non c'è altro da dire. Quando vai a terra, hai la possibilità di entrare in contatto con l'avversario. Nel dinamismo del gioco è difficile pensare di non potersi mai buttare a terra. Le squadre che non riusciranno a controllarsi finiranno per soffrire".

Julian Alvarez è tornato al gol dopo tanto tempo.



"Ha disputato una partita con uno sforzo fisico incredibile, ha lavorato sulla fascia sinistra. Il gol è stato bellissimo. Sono contento per lui, abbiamo bisogno di lui. Se comincia a ritrovare anche solo in parte quello che ci ha mostrato in questa partita...".

Dalle immagini televisive sembra che il contatto su Hancko fosse da rigore.

"Ci resterà la sensazione che fosse calcio di rigore. Non cambia nulla".

È questo il tipo di squadra che vuole vedere?

"Quello che si è visto alla fine del primo tempo e nella ripresa, sia in undici sia in dieci, è ciò che siamo. Una squadra che lotta e fa sacrifici, che deve provare a raggiungere obiettivi importanti con le proprie armi, in linea con le ambizioni del club".