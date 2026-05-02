Avellino, Aiello: "In campo noi oggi abbiamo perso, ma l'Irpinia oggi ha vinto. Impressionanti"
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Una sconfitta che rallenta la corsa playoff ma non inficia la stagione dell'Avellino. La squadra di Davide Ballardini è stata battuta a Empoli dalla squadra allenata da Fabio Caserta e il direttore sportivo biancoverde Mario Aiello ha pubblicato un messaggio di ringraziamento al pubblico dopo il colpo d'occhio al "Castellani":
"In campo noi oggi abbiamo perso, ma l'Irpinia oggi ha vinto. Impressionanti".
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