Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, Aiello: “Palumbo era incedibile. A gennaio quasi zero operazioni”

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 13:57Serie B
13.10.2026 13:57Serie B
Fonti preferite
Il ds dell'Avellino Mario Aiello, a PrimaTivvù, commenta la vittoria sulla Sampdoria, esalta Russo e Palumbo e anticipa le strategie per gennaio
FotoTUTTOmercatoWEB

Il successo contro la Sampdoria ha restituito entusiasmo all'Avellino, chiamato adesso a dare continuità ai risultati e a crescere anche lontano dal proprio stadio. A fare il punto sul momento dei biancoverdi è stato il direttore sportivo Mario Aiello, intervenuto ai microfoni di PrimaTivvù.

Avellino, Aiello: “Vittoria importante, dobbiamo mantenere equilibrio”

Aiello è partito dall'analisi della gara vinta contro la Sampdoria, sottolineando la capacità della squadra di reagire dopo la sconfitta di Ascoli: “Siamo contenti della prestazione e della vittoria ottenuti venerdì. Abbiamo riscattato la sconfitta di Ascoli, dove comunque eravamo reduci da un ottimo primo tempo”.
Il direttore sportivo ha evidenziato soprattutto l'atteggiamento mostrato dalla squadra, in linea con le indicazioni di Alessandro Nesta: “Abbiamo giocato bene, rispettando quello che chiedeva mister Nesta, cioè cercare di gestire meglio il possesso palla nonostante il vantaggio, senza chiuderci e speculare sul risultato. Bisogna continuare così”.
L'obiettivo, tuttavia, resta quello di consolidare la categoria, senza lasciarsi condizionare dall'entusiasmo generato dai risultati positivi. “Il nostro è un percorso che deve portarci a consolidare la categoria, fa piacere che c'è entusiasmo, ma non dobbiamo perdere di vista quelli che sono gli obiettivi iniziali. Giocare sempre con il coltello tra i denti, determinazione, a testa alta su ogni campo. Dobbiamo cercare di mantenere equilibrio”, ha spiegato Aiello.

Cheddira ritrova il ritmo, Russo è un patrimonio del club

Tra i segnali positivi emersi contro la Sampdoria c'è anche la prestazione di Walid Cheddira, a segno dopo aver avuto bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione: “Gol da grande attaccante, gli mancava il ritmo partita, è un giocatore che ha una struttura fisica importante, aveva bisogno di un po' di tempo per entrare in condizione e posso dire che è sulla buona strada”.
Parole importanti anche per Raffaele Russo, protagonista di una crescita che il dirigente riconduce soprattutto ai progressi sul piano tattico. “Sta qui da tanti anni, fu portato da Enzo De Vito che fece un bel colpo davvero. Il grave infortunio lo ha frenato, ci è voluto un po' di tempo per vederlo al top. L'anno scorso aveva inciso più da subentrato, ma lo step che ha fatto è stato soprattutto sotto il profilo tattico”.
Aiello ha poi elencato le qualità dell'attaccante, soffermandosi sulla combinazione tra forza fisica, accelerazione e tecnica. E alla domanda sulla possibilità che il giocatore venga considerato incedibile, la risposta è stata netta: “Ovviamente, è un patrimonio del club, siamo contenti della sua esplosione. Il valore di mercato? Sicuramente importante”.

Palumbo, Aiello svela i retroscena: “Era incedibile”

Il mercato passa anche dalla valorizzazione di Martin Palumbo, centrocampista per il quale, secondo quanto raccontato da Aiello, si erano registrati interessamenti dalla Serie A e dall'estero. Nessuno, però, ha approfondito concretamente il discorso fino a trasformarlo in un'operazione: “Si erano informati dalla Serie A e dall'estero, poi nessuno ha approfondito. Era incedibile, a meno che non sarebbero arrivate offerte importanti”, ha dichiarato il direttore sportivo. E ancora: “In Serie A credo che possa fare meglio il play, perché come mezz'ala c'è molta fisicità e potrebbe soffrirla”.

Avellino, mercato di gennaio: “Quasi zero operazioni”

Sul fronte delle strategie per la prossima finestra invernale, Aiello ha lasciato intendere che l'Avellino non prevede interventi particolarmente significativi. “Saremo sempre sul pezzo, ma non credo che ci sarà tanto lavoro da fare, quasi zero”, ha spiegato il dirigente, delineando una linea orientata alla continuità con il gruppo attuale.
Da valutare, invece, la situazione di Daniel Fila, per il quale il club biancoverde dovrà confrontarsi con il Venezia, proprietario del cartellino: “Vediamo insieme con il Venezia la situazione, a dicembre valuteremo il da farsi insieme al ragazzo e al Venezia che detiene il cartellino”.

Moruzzi e la sfida con il Cesena

Tra i singoli su cui Aiello ha voluto soffermarsi c'è anche Brando Moruzzi, difeso dalle critiche arrivate dopo la gara contro l'Arezzo: “Il discorso terzino o ala tutta fascia a me non è mai piaciuto. Moruzzi ha sempre giocato a 4 e sa giocare come sta facendo a 5. Chi dice che da terzino non può giocare? È stato massacrato dopo l'Arezzo, rispondendo sul campo la gara successiva, segnando. Quindi dimostra anche una mentalità importante. Stimoliamolo a fare sempre meglio, perché può migliorare ancora”.
Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro il Cesena, avversario che Aiello considera di categoria e capace di partire discretamente in campionato. Per l'Avellino sarà un banco di prova importante soprattutto sul piano della personalità in trasferta: "Sarà una gara equilibrata, dobbiamo alzare lo step anche fuori casa. Giocare con personalità, determinazione, voglia di vincere. Non ripetere gli errori fatti ad Ascoli, cercare di giocare alti, tenere palla il più possibile”.

Articoli correlati

Immagine news 1
Avellino, Aiello: "Vigili per il mercato, ma a oggi non ci son carenze: potremmo non fare nulla"
Immagine news 2
Avellino, Aiello: "Cheddira opportunità nata dalla sfortuna. Ha abbracciato il progetto"
Immagine news 3
Avellino, sfuma James. Ma Nesta non ci pensa: "Per me contava solo la sfida al Palermo"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
14:30 Serie BTMW
TMWSampdoria, Branco: "Delusione dopo Avellino. Con l'Arezzo ci aspettiamo una reazione"
Immagine news 2
13:57 Serie B
Avellino, Aiello: “Palumbo era incedibile. A gennaio quasi zero operazioni”
Immagine news 3
13:20 Serie B
Ascoli, Menna verso il Teramo: si tratta sulla buonuscita
Immagine news 4
11:43 Serie B
Sampdoria, emergenza panchina: Corradi ultimo per cambi effettuati in sei giornate
Immagine news 5
11:34 Serie B
Catanzaro, retroscena Gorgone: conferma dopo i no di Mignani e Ballardini
Immagine news 6
09:49 Serie BTMW
TMWHellas Verona-Catanzaro decisiva per Baroni e Gorgone: chi perde salta
Immagine news 7
08:19 Serie B
Juve Stabia, ricorso contro i due punti di penalizzazione: "Convinti delle nostre ragioni"
Immagine news 8
00:19 Serie BTMW
TMWSudtirol, El Kaouakibi: "Possanzini ci ha dato un'idea molto chiara e forte"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Miracolo o illusione? E Gattuso avrà imparato dal passato? Dopo sei turni una sola certezza: dalla favola Lazio arriva una lezione per Juventus, Milan e Fiorentina
Primo piano
Immagine top news n.0 Villarreal-Napoli, probabili formazioni: McTominay dal 1', Allegri conferma la difesa a 3
Immagine top news n.1 Inter-Club Brugge, probabili formazioni: Chivu coi titolarissimi, un dubbio per Leko
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini: "Cosa invidio a Mou? La capacità di farsi comprare i campioni"
Immagine top news n.3 Il Venezia punta su Nicola. Crotone, Salerno, Empoli: l'uomo delle imprese impossibili
Immagine top news n.4 Il Venezia non perde tempo, ecco il comunicato ufficiale con l'esonero di Stroppa
Immagine top news n.5 Il Venezia esonera Stroppa, per sostituirlo Zanetti e non solo. Occhio a Nicola e D'Aversa
Immagine top news n.6 Lazio, Pellegrini torna in lista: Gattuso e mercato dietro la scelta, dovrebbe esserci già con la Juve
Immagine top news n.7 La Juventus vuole blindare Kalulu ma sul terzino francese c'è il Liverpool
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio, Mattei: "A gennaio nuovi problemi. E Lotito potrebbe..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, l'osservatore Palma: "Nel Villarreal occhio al talento Macià"
Immagine news Serie A n.3 Juventus e Milan, le ragioni di un flop secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine box news Serie A Gerolin si candida per la dirigenza del Venezia: "Pronto a dare mano, mi volete?"
Immagine box news Serie A Bologna, Odgaard in gruppo ma Orsolini va ko: c'è lesione. I tempi di recupero
Immagine box news Serie A Udinese, report sulle condizioni di Bayo: lesione al bicipite femorale della coscia
Immagine box news Serie A Venezia, si stringe con Davide Nicola: in corso l'incontro con l'allenatore
Immagine box news Serie A Renato Veiga sfida il Napoli. Che ha pensato a lui prima di acquistare Badiashile
Immagine box news Serie A Club Brugge, un sorriso verso l'Inter: Forbs recuperato per questa sera
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, Branco: "Delusione dopo Avellino. Con l'Arezzo ci aspettiamo una reazione"
Immagine box news Serie B Avellino, Aiello: “Palumbo era incedibile. A gennaio quasi zero operazioni”
Immagine box news Serie B Ascoli, Menna verso il Teramo: si tratta sulla buonuscita
Immagine box news Serie B Sampdoria, emergenza panchina: Corradi ultimo per cambi effettuati in sei giornate
Immagine box news Serie B Catanzaro, retroscena Gorgone: conferma dopo i no di Mignani e Ballardini
Immagine box news Serie B Hellas Verona-Catanzaro decisiva per Baroni e Gorgone: chi perde salta
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per il classe 2006 Edoardo Cavaliere
Immagine box news Serie C Union Brescia, multa da 7.500 euro dalla FIGC: sanzioni anche per i dirigenti
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: l'Altamura esonera Memushaj
Immagine box news Serie C Altamura, esonerato il tecnico Ledian Memushaj. Via anche il suo vice Evangelisti
Immagine box news Serie C Altamura, Memushaj ad un passo dall'esonero. Raffaele in pole per la successione
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 9 giornate: Spezia leader per punti e vittorie
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, Piemonte sul Mondiale: “Un sogno. Sarebbe il mio primo”
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, Polli: “Segnare con questa maglia ha un valore ineguagliabile”
Immagine box news Calcio femminile Italia, il percorso verso il Mondiale passa da Firenze: con la Bielorussia per continuare a sognare
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, tutto pronto per il ritorno con la Bielorussia: Malagò al Franchi
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Girelli: "Franchi evoca bei ricordi. Mondiale culmine della mia carriera"
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Soncin: "Dobbiamo divertirci in campo. Domani passo decisivo"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 ottobre 1974, l'Ascoli di Costantino Rozzi "perde" il primo punto in Serie A
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio