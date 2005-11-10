Dopo le parole sul calciomercato di gennaio rilasciate ieri, il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello è tornato a parlare in vista della sfida degli irpini contro la Cremonese, gara che si giocherà domani allo 'Zini' in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie B: secondo turno infrasettimanale della stagione, con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 19.00.

"Quella contro il Mantova è stata una bella vittoria - dice il dirigente nelle dichiarazioni riprese da tuttoavellino.it -, contro una squadra forte, che esprime un bel calcio. La classifica al momento non ha valore per noi, ci interessa più che altro la crescita della squadra, senza guardare troppo in là. Siamo però contenti di dove siamo, anche se, per le prestazioni fatte, ci mancano almeno 3-4 punti. Non meritavamo di perdere con l'Arezzo, con il Padova forse di vincerla, anche se a Modena si compensa perché non meritavamo. Poi, con il Palermo, avremmo meritato di vincere".

Adesso, un'altra sfida di cartello: "La Cremonese ha un organico importante, è una squadra che punta alla Serie A. Vengono da una sconfitta, saranno arrabbiati, ma noi dobbiamo avere ancora più fame di loro, bisognerà dare il 100% in tutte e due le fasi. Andremo a fare la nostra partita per portare a casa punti. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e anche i punti deboli, dobbiamo cercare di sfruttare le nostre frecce”.