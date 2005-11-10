Nel corso dell'intervista a Tuttojuve.com il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello è tornato anche su due trattative di mercato estive che sono naufragate lasciando anche un pizzico di amaro in bocca al dirigente: si tratta di quelle per Adin Licina della Juventus, poi finito alla Cremonese, e per James Rodriguez che alla fine ha deciso di approdare all'Atletico Nacional.

Le parole di Aiello su Licina e Rodriguez

“Licina lo reputo un rimpianto perché è un giocatore di spessore internazionale e le sue giocate sarebbero state perfette per far innamorare una città come Avellino che ama il calcio e il talento. Non ci siamo riusciti, ma fa niente. - ha spiegato Aiello - Per James c'è stata una trattativa, nata un po' in sordina, ma diventata concreta nel corso dei giorni. Erano davvero forti le possibilità di portarlo qui in Irpinia, ma lo scenario è cambiato nel momento in cui è arrivata un'offerta importante da un club colombiano che gli consentiva di giocare il campionato di casa e la Libertadores. Ha preferito rimanere lì, ma per noi è stata una bella esperienza quella di poter trattare un giocatore così importante".