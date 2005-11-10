Avellino, Cheddira: "Spero nella promozione. Mi hanno convinto ambizione e volontà"

L'ambizione del clu e la volontà di sentirsi al centro del progetto . Sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto Walid Cheddira ad accettare la corte dell'Avellino. L'attaccante biancoverde, protagonista di un reel pubblicato sui canali social ufficiali del club, ha risposto alle domande dei tifosi, raccontando le prime sensazioni della sua esperienza in Irpinia e indicando gli obiettivi per il futuro.

"Ad Avellino mi trovo molto bene, l'obiettivo dei prossimi anni è portare la squadra il più alto possibile, sperando in una promozione", ha dichiarato Cheddira, senza nascondere le proprie ambizioni. Un traguardo importante, da costruire attraverso il lavoro quotidiano e la crescita del gruppo.

Alla base della sua scelta ci sono state soprattutto la determinazione della società e la volontà di puntare su di lui: "Mi ha convinto a venire qui l'ambizione e la volontà a volermi con loro, aspetti fondamentali ai fini della mia scelta".

L'attaccante ha poi approfondito il tema della mentalità vincente, elemento che considera indispensabile per raggiungere obiettivi importanti. "La mentalità vincente si acquisisce pian piano, con una routine delle abitudini ben precise e tanti sacrifici", ha spiegato, sottolineando il valore della continuità e dell'impegno nel percorso di crescita della squadra.