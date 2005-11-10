Chissà se Giuseppe Ambrosino e Walid Cheddira non possano diventare un rimpianto per il Napoli. I due attaccanti, il primo in prestito con diritto di riscatto al Modena e il secondo ceduto all’Avellino, sono infatti andati a segno anche nell’ultimo turno di campionato portando le proprie marcature stagionali rispettivamente a 6 in 13 partite e 5 in 10 presenze. Praticamente la media di un gol ogni due gare.

Ambrosino si è già migliorato

Arrivato a Modena lo scorso gennaio, il classe 2003 in questo primo scorcio d’annata ha già fatto meglio degli scorsi sei mesi, quando i gol furono solo due, dimostrando di aver fatto la scelta giusta scegliendo la continuità in un ambiente che punta sui giovani e per questo ha scelto anche un tecnico come Daniele Galloppa. Da prima punta o da fantasista alle spalle di Andrea Belotti, che qualche insegnamento sull’arte di segnare può dispensarlo, il suo rendimento è sempre più che positivo così come il suo apporto alla fase offensiva visti anche i tre assist forniti.

Cheddira ad Avellino per volare

Il classe ‘98 sembra aver riallacciato i fili col passato, quando a Bari si mise in luce con ben 22 reti in 38 presenze stagionali nel 2022/23. Quell’esplosione lo fece entrare nel mirino del Napoli che però non gli ha mai concesso una chance preferendo girarlo in prestito altrove dove si è parzialmente perso. Trasferitosi in estate ad Avellino il marocchino ha ritrovato continuità di rendimento e prestazioni come testimoniano i 5 gol in 10 gare con tanto di doppietta nell’ultimo turno di campionato.

Possibili rimpianti?

Numeri che, con le dovute proporzioni del cambio di categoria, cozzano con quanto espresso da Rasmus Hojlund (tre reti in 11 presenze) e soprattutto Lorenzo Lucca (fermo a zero dopo 10 presenze) in maglia partenopea. Lasciando in casa azzurra il dubbio che uno dei due, in particolare Ambrosino, avrebbe potuto far comodo in questa stagione.