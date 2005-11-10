Cheddira: "Benevento derby sentitissimo. Abbiamo vinto gli ultimi due, vogliamo ripeterci"

“So che l’Avellino ha vinto gli ultimi due derby col il Benevento e questo sarà un motivo in più per dare il massimo e vincere anche il prossimo”. Intervenuto nel corso del podcast ‘Espresso Cadetto’ della Lega B, l’attaccante Walid Cheddira ha parlato così del derby campano in programma sabato sera in casa delle Streghe: “Si tratta di una partita molto sentita, abbiamo cominciato a parlarne già dopo la vittoria sul Pisa perché in città c’è molta attesa. - prosegue il marocchino come riporta Tuttoavellino.it - I derby poi si sa sono partite sempre particolari, diverse dalle altre, dovremo dare il massimo per tornare a casa con punti pesanti".

Sulla scelta di sposare il progetto Avellino e sui suoi primi mesi

Cheddira torna poi alla scelta estiva di tornare in Serie B per vestire la maglia biancoverde: “Non mi aspettavo di scendere di categoria, avevo diverse offerte dalla Serie A, ma erano tutte in prestito. Io cercavo un progetto a lungo termine dove dimostrare le mie qualità e si è fatto avanti l’Avellino con un’offerta importante. La società ha fatto uno sforzo notevole e ho deciso di accettare. - conclude il classe ‘98 – Qui mi sto trovando bene, la società è seria e organizzata, la piazza vive di calcio e porta allo stadio tantissimi tifosi. Con i compagni mi sto trovando bene, con tutti, anche con mister Nesta e il suo staff ho un rapporto splendido: sono molto contento della scelta".