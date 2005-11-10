Cheddira: "Mi sento un giocatore da Serie A. Il mio obiettivo è arrivarci con l'Avellino"

“Mi sento un giocatore da Serie A, ho dimostrato di poterla fare e il mio obiettivo è tornare a giocarci”. L’attaccante Walid Cheddira ha le idee chiare sui propri obiettivi e non si nasconde nel corso di un’intervista rilasciata a Prima Tivvù: “La scelta della B come una piazza di Avellino è stata fatta per ritrovare la fiducia di una società più che di un allenatore. - spiega il marocchino come riporta Tuttoavellino.it - Il mio obiettivo è di andare in Serie A, l'obiettivo personale è aiutare l'Avellino ad andare su”.

Sul clima che si respira allo stadio

Cheddira poi si sofferma sull’atmosfera che si respira al Partenio spiegando che i tifosi sono fondamentali per caricare e trascinare la squadra: “Andare sotto la Sud è stato bellissimo, i tifosi ci danno una grande carica, non smettono mai di cantare non so come fanno. Sono molto importanti per noi sia in casa, facendo capire cosa vuol dire giocare ad Avellino, sia fuori e gli fa grande onore. Cerchiamo di ripagarli per tutti i sacrifici che fanno dandogli risultati e cercando di farli divertire".