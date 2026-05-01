Bari, Moncini: "Conta tornare in campo e difendere il risultato"
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Gabriele Moncini, centravanti del Bari, ha parlato ai microfoni di Dazn all'intervallo. Di seguito le sue parole: "I numeri non contano, conta tornare in campo e difendere il risultato perchè è troppo importante. E' una partita tanto sentita per noi quanto per loro".
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