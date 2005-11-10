Benevento, Saio: "Primo tempo dominato ma nella ripresa ci siamo abbassati un po'"

Dopo il pareggio interno contro il Vicenza, il difensore del Benevento Pietro Saio ha commentato: "C'è tanta amarezza, soprattutto per come è arrivato questo pareggio - riporta Ottopagine.it -. Nel primo tempo abbiamo dominato, poi nella ripresa ci siamo abbassati un po', magari restando un po' più alti avremmo potuto evitare i due gol del Vicenza. Dobbiamo ripartire dal primo tempo e migliorare quanto fatto nel secondo.

Nei primi venti minuti del secondo tempo c'era sempre la sensazione di fare il terzo gol. Ci siamo un po' rilassati e abbiamo subito due gol. Ci dobbiamo lavorare. Si riparte dal punto, era importante non perdere questa partita. Dobbiamo rimanere focalizzati sul nostro obiettivo".