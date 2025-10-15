TMW Benevento, sirene dalla Serie B per Saio: il difensore finisce nel mirino dello Spezia

Sirene di mercato per uno dei perni della difesa del Benevento di Gaetano Auteri, impegnato nella lotta per il primo posto nel Girone C di Serie C con la Salernitana.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in vista della finestra di gennaio lo Spezia avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi per Pietro Saio, centrale classe 2003 prelevato dai sanniti la scorsa estate dalla Cavese.

Al momento, però, complice la rincorsa alla promozione diretta del club campano, appare difficile che la società del presidente Oreste Vigorito decida di privarsi di uno dei perni della retroguardia.

Saio (22), prima delle maglie di Benevento e Cavese, ha vestito anche quelle di Villa Valle e Grosseto. Con Juventus, Monza e SPAL le sue esperienze nelle giovanili.