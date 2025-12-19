TMW
Benevento, Saio ha mercato in A e in B: Pisa e Modena lo vogliono già a gennaio
Le ottime prestazioni di Pietro Saio con la maglia del Benevento non sono passate inosservate. Il centrale classe 2003, sempre titolare in questa prima parte di stagione, è richiesto nelle categorie superiori. In Serie B si è mosso il Modena, a caccia di rinforzi per puntare alla promozione in A, mentre nel massimo campionato il ragazzo di Voghera è finito nel mirino del Pisa.
Secondo quanto raccolto da TMW Pisa e Modena vorrebbero il giocatore già a gennaio, anche se il Benevento difficilmente vorrà privarsi di uno sei suoi uomini migliori a metà stagione.
