Bianco: "A Pisa i Corrado hanno creato qualcosa che cresce. Comolli lo proseguirà"

All'antivigilia del match contro l'Hellas Verona, valevole per l'8ª giornata del campionato di Serie B e in programma domenica pomeriggio allo stadio 'Bentegodi', il tecnico del Pisa Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa.

Partendo da quella che è stata la notizia della settimana, l'addio della famiglia Corrado al club nerazzurro e l'arrivo di Damien Comolli: "Per prima cosa voglio ringraziare la famiglia Corrado per quello che hanno fatto per me e soprattutto per il popolo pisano, se tutti oggi vogliono venire a lavorare qui è perché è stato creato qualcosa che sta ancora crescendo. Ecco perché poi il proprietario ha scelto una figura come Comolli. A ogni modo, ripeto che si devono ringraziare i Corrado, siamo tutti fortunati a fare parte di una società così, se ne vedono poche nel panorama calcistico italiano".