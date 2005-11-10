Carrarese, Pagliuca dopo il successo con il Modena: "Questa è la vittoria di un gruppo fantastico"

Secondo vittoria in altrettante partite da quando Guido Pagliuca è sulla panchina della Carrarese. Dopo il successo in casa del Modena, gli apuani hanno battuto anche il Modena. Al termine della gara il tecnico dei toscani ha parlato in conferenza stampa:

“Questa è la vittoria di un gruppo, composto da ragazzi fantastici che stanno dimostrando di avere a cuore la causa, giorno dopo giorno.

Ho la fortuna di lavorare in una società in cui si lavora bene nel quotidiano, di persone competenti e con le quali c’è un dialogo costante.

Infatti, per me non è stato affatto difficile inserirmi in questo contesto: questi calciatori hanno valori morali importanti, capiscono le situazioni e soprattutto sono consapevoli delle difficoltà che presenta la categoria di Serie B.

Per questo, al netto delle note positive di oggi, dobbiamo rimanere sempre con i piedi per terra, consci del fatto che il campionato è ancora lungo e che dovremmo continuare a dimostrare sul campo di meritare la permanenza in categoria.

Dal punto di vista tattico, ho optato per un assetto con due mediani nella formazione iniziale, con l’obiettivo di farne operare uno sulla profondità e uno sul breve, per cercare di arrivare prima sulle seconde palle, anche se, ad onor del vero è stata una partita più sporca di quanto pensassi.

Mentre, ho scelto e chiesto espressamente ad Abiuso di cercare l’uno contro uno con Nador, consapevole delle sue qualità fisiche, e che potesse metterlo in difficoltà, proprio com’è stato.

Comunque, un altro aspetto che mi ha reso molto soddisfatto riguarda la capacità della squadra di rimanere sempre tranquilla, infatti, a prescindere dalle fasi di gioco, mi hanno dimostrato di non avere mai paura di giocare ed imporre la propria traccia alla partita, e questo è sintomo di grande personalità e maturità.

Prima di chiudere, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a questo meraviglioso tifo, che oggi ci ha dato l’ennesima riprova di quanto sia vicino a noi e importante anche ai fini del nostro entusiasmo durante il match. Come ho già detto in precedenza: tutti uniti siamo più forti e questa dev’essere la strada.”