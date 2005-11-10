La Carrarese si prepara ad affrontare la Juve Stabia nella 14ª giornata di Serie B. Una partita speciale per Guido Pagliuca, che ritrova il club con cui ha vissuto due stagioni particolarmente significative, ma anche un appuntamento importante per il percorso della formazione toscana, reduce da due vittorie consecutive. Alla vigilia della sfida dello stadio dei Marmi, il tecnico ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Domani ritroverà la sua ex squadra, la Juve Stabia, con cui ha ottenuto grandi risultati. Sarà una partita particolare?

"È sicuramente una partita particolare, perché quello che abbiamo vissuto a Castellammare rimane dentro di me. Sono stati due anni bellissimi, trascorsi con persone altrettanto belle, sia sul campo sia intorno alla squadra. Persone di qualità e un popolo straordinario. Castellammare ha fatto stare bene me e la mia famiglia, quindi sono molto legato a quell'esperienza. Ho dato tantissimo e ho ricevuto altrettanto. Sono contento di aver difeso la maglia della Juve Stabia. Adesso, però, sono altrettanto contento di lottare per la maglia della Carrarese e orgoglioso di allenare il gruppo fantastico che ho a disposizione. È formato da ragazzi eccezionali, uomini che comprendono i momenti e le necessità di un campionato difficilissimo. Hanno ben chiaro il nostro obiettivo, che non deve assolutamente cambiare in seguito a una vittoria o a un pareggio. Dobbiamo procedere con linearità, senza esaltarci per le due vittorie ottenute recentemente. L'umiltà e la semplicità devono essere i principi della partita di domani: dobbiamo essere umili e semplici".

Che Juve Stabia si aspetta allo 'Stadio dei Marmi'?

"Una squadra che, come noi, ha bisogno di punti. È uno scontro diretto e sono partite nelle quali entrambe le formazioni hanno necessità di fare risultato. La Juve Stabia è stata costruita per occupare una posizione di classifica superiore rispetto a quella attuale, quindi ci aspetta una partita difficilissima. Dovremo affrontarla con grande determinazione e umiltà. Un'umiltà che deriva anche dalla consapevolezza, maturata sul campo, che in alcuni momenti della partita è necessario difendere tutti insieme, rimanendo stretti, compatti e andando con decisione sui contrasti, senza vivere la fase difensiva come un problema. Dobbiamo essere felici di poterci difendere uniti. Ci sono poi momenti nei quali dobbiamo trovare le nostre trame di gioco e costruire le azioni. All'interno di una partita esistono situazioni differenti, che bisogna riconoscere e interpretare con un obiettivo comune: lottare insieme, insieme al nostro pubblico e alla nostra gente. Dobbiamo fare in modo che i tifosi scendano in campo con noi, ci spingano e ci diano qualcosa in più in una partita così difficile e importante per la Carrarese".

La Juve Stabia si è contraddistinta per l'utilizzo del tridente offensivo. Pensa di dover modificare qualcosa oppure vuole concentrarsi soprattutto sull'atteggiamento della Carrarese?

"Penso che la Carrarese debba mantenere il proprio atteggiamento: quello di una squadra umile, con il morso, con la voglia di lottare sul campo e capace di riconoscere i diversi momenti della partita. Questo è fondamentale. La gara di Vicenza ci ha dato consapevolezza di quanto sia importante, anche nelle difficoltà, giocare e lottare da squadra. Credo che questo sia l'aspetto dominante di una categoria come la Serie B, nella quale ogni partita è combattuta fino all'ultimo. È l'atteggiamento a spostare gli equilibri. Naturalmente dobbiamo prestare grande attenzione alle due aree di rigore, perché è lì che si determinano i risultati, le partite e gli andamenti del campionato. In quelle zone serve fame, la voglia di creare una situazione positiva o di evitare che se ne verifichi una negativa".

Avete affrontato diverse squadre che giocano con tre attaccanti, come Verona, Sampdoria, Arezzo e Modena. Avete rivisto quelle partite per capire come migliorare nell'affrontare questo sistema di gioco?

"Sono tutte partite che abbiamo già affrontato. Anche il Modena ha giocato con tre attaccanti. Alla base c'è sempre il nostro atteggiamento, il modo in cui decidiamo di interpretare una gara. La partita contro la Sampdoria ci deve aver insegnato che, in questa categoria, una mezz'ora nella quale due squadre si affrontano con attenzione e cercano anche di studiarsi reciprocamente rientra nella normalità. Dobbiamo accettare di lottare, andare al contrasto ed essere determinati per riuscire a spostare il baricentro della squadra, anche soltanto di un metro. Alla base di tutto, però, c'è la voglia di lottare per il compagno, quello che gioca a destra, a sinistra oppure davanti. Questa disponibilità è contagiosa: comunica al compagno che sto facendo qualcosa per lui e, di conseguenza, anche lui sarà naturalmente portato a fare altrettanto. È un'alchimia che porta compattezza e armonia nella fase di non possesso. L'armonia è determinante, così come la gioia di giocare quando abbiamo il pallone e di andare ad aggredire gli avversari, vincere i contrasti e recuperare la palla il prima possibile".

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha individuato nel portiere e nel centravanti due figure fondamentali quando una squadra avversaria effettua una pressione uomo contro uomo. Condivide questa analisi? Come siete messi sotto questo aspetto?

"Sono molto d'accordo, anche perché Spalletti è uno degli allenatori più bravi d'Europa. Il portiere ti dà la possibilità di avere un uomo libero quando affronti una squadra che viene a prenderti uomo contro uomo. Quando l'avversario aggredisce anche il portiere, infatti, lascia un giocatore libero. Riuscendo a trovare quell'uomo, puoi sviluppare l'azione con tempi e spazi migliori. Quando non hai la possibilità di utilizzare il portiere per diversi motivi, la partita diventa più sporca. Per quanto riguarda l'attaccante, invece, rappresenta il vertice da ricercare per poi costruire qualcosa alle sue spalle. Ti permette di attaccare una profondità non troppo lunga, ma leggermente più corta. Sono quindi pienamente d'accordo con questa analisi. Ci sono partite nelle quali una squadra viene ad affrontarti in maniera più zonale e devi ricercare determinate soluzioni. Quando invece ti viene a prendere uomo contro uomo, devi cercare maggiormente i vertici e individuare i giocatori che possono fungere da riferimento, che siano gli attaccanti oppure altri elementi in posizioni differenti del campo. È un aspetto fondamentale".

È la terza partita in otto giorni. Come stanno i giocatori dal punto di vista fisico? Ci sono novità sugli indisponibili?

"Siamo tutti disponibili, a eccezione di Bonfanti. Per quanto riguarda la condizione fisica, nella partita di Vicenza abbiamo effettuato tre o quattro cambi rispetto alla precedente gara casalinga. Questo ci permette di avere giocatori con meno minutaggio e magari di sfruttarli domani. Inoltre, abbiamo effettuato alcune sostituzioni anche durante la partita. Siamo una squadra giovane e non abbiamo particolari problemi di recupero. All'interno del gruppo c'è tanta energia. Anche l'aspetto mentale è importante: aver vinto due partite ci permette di affrontare questo appuntamento con maggiore leggerezza. Attenzione, però: leggerezza non significa scendere in campo senza determinazione. Dobbiamo essere cattivi, avere voglia di recuperare il pallone e andare al contrasto, ma con la serenità mentale di una squadra che arriva da due vittorie importanti. A volte un turno infrasettimanale particolarmente impegnativo può lasciare una certa pesantezza, soprattutto alla terza partita. Ci è successo in parte a Verona. In questo caso, però, le due vittorie, i cambi effettuati e la giovane età della squadra ci stanno restituendo una formazione che durante gli allenamenti dimostra di avere molta energia".

Sono cambiate diverse panchine nella zona della lotta per la salvezza. Quanto saranno importanti le prossime partite per aumentare il vantaggio sulle squadre che inseguono?

"Abbiamo un obiettivo chiaro e immodificabile. Chi pensa che le due vittorie possano fare male alla squadra si sbaglia: questo gruppo è stato costruito ed è nato con una finalità ben precisa. Dobbiamo lottare in ogni partita e in ogni minuto per raggiungerla. È un obiettivo difficilissimo, perché sappiamo tutti quanto sia complicata la Serie B. Non è modificabile in alcun modo, né direttamente né indirettamente. Il nostro obiettivo è essere umili e lottare per la salvezza, per il mantenimento della categoria. La Carrarese vuole rimanere dentro le partite e, per riuscirci, ha bisogno di chiarezza. Il messaggio per domani è semplice: umiltà e semplicità".

Domani sarà una giornata particolare anche per la tifoseria, che ricorderà Mauro Giannetti, storico sostenitore della Carrarese scomparso dieci anni fa. Vuole rivolgere un appello ai tifosi?

"I nostri tifosi sono determinanti per noi. I ragazzi hanno bisogno del loro sostegno e sono fantastici. Quando la Curva Nord spinge, quando è piena e la squadra sente la vicinanza del pubblico, tutti abbiamo ancora più energia. Abbiamo bisogno di un'unione forte tra noi e loro. Dobbiamo essere bravi noi, sul campo, a dare tutto e a fare in modo che i tifosi ci vengano dietro. Siamo identificati come persone che lottano e, nei due mesi trascorsi qui, mi sono accorto che il popolo di Carrara vuole vedere proprio questo: gente che lotta. È quello che dobbiamo essere in campo. Sono convinto che, quando ci vedranno lottare, la nostra gente, i nostri tifosi e la Curva Nord saranno al nostro fianco per aiutarci. Questa deve essere la base della nostra partita di domani: essere una squadra che lotta".