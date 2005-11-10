Quando a dieci anni varcò per la prima volta il cancello del campo d’allenamento dell’Empoli, dopo l’esperienza alla Settignanese, probabilmente non si sarebbe mai immaginato di diventare prima una bandiera del club toscano (188 presenze) e l’allenatore della prima squadra poi. La realtà però, a volte, supera la fantasia e così l’Empoli ha deciso di affidarsi a un prodotto del proprio vivaio come Lorenzo Tonelli per cercare di uscire da una situazione da incubo come quella in cui la squadra è piombata in questa stagione e che è già costata cara a due tecnici più navigati come Guido Pagliuca e Matteo Andreoletti.

Dall’Empoli all’Empoli

Difensore centrale forte fisicamente e dotato nel gioco aereo, Tonelli fece il suo esordio fra i grandi nel 2010 contro il Varese in Serie B chiudendo quella stagione con 18 presenze totali fra campionato e Coppa Italia. Dopo due anni da comprimario sotto la guida di Maurizio Sarri diventa un titolare inamovibile conquistando la promozione in Serie A, a cui contribuisce con tre reti, e poi una doppia salvezza che gli apre le porte del grande calcio. Tonelli infatti nel 2016 saluta la Toscana per approdare al Napoli, seguendo il tecnico Sarri, per 10 milioni di euro. La sua avventura con l’altra maglia azzurra non va però come aspettato fra problemi al ginocchio e una forte concorrenza come quella di Albiol e Koulibaly, passa così alla Sampdoria dove resta per due stagioni e mezzo prima di tornare a casa e chiudere un cerchio. Un ritorno non semplice e che si conclude con il ritiro dal calcio giocato nel 2024.

Dal campo alla panchina

Pur lasciando il calcio giocato, Tonelli non abbandona il mondo del pallone e inizia immediatamente un percorso da allenatore nelle giovanili del club in cui è cresciuto prima guidando l’Under 16 e poi passando all’Under 17 dove inizia a raccogliere i primi successi. Lo scorso anno infatti la formazione giovanile dell’Empoli conquista il campionato di categoria mostrando un gioco spumeggiante e offensivo pur mantenendo una difesa molto solida come dimostra anche il 4-0 rifilato alla Juventus in finale. Ora per lui arriva il grande balzo in avanti sulla panchina della prima squadra dove potrà abbracciare il ‘suo’ capitano dello scorso anno: quel Edoardo Biondini che è già protagonista in Serie B e sul mercato.

Sarà profeta in patria?

Anche se nativo di Firenze l’ex difensore può essere considerato a tutti gli effetti un empolese d’adozione. Oltre alle difficoltà del campo, dove dovrà rivitalizzare una squadra che finora ha vinto solo due volte in 13 gare e che non assapora i tre punti da inizio settembre, Tonelli dovrà dunque cercare di smentire l’antico detto latino per cui “Nemo propheta in patria” (nessuno è profeta nella propria patria) che indica la difficoltà di essere riconosciuti e stimati nel proprio ambiente d’origine. Solo il tempo ci dirà se ci sarà riuscito o meno.