Catanzaro-Modena 2-2, le pagelle: Massolin in ombra, Rispoli da urlo
RISULTATO FINALE DEL MATCH: CATANZARO-MODENA 2-2.
CATANZARO
Pigliacelli 6 - Le due reti subite risultano imprendibili per il portiere dei padroni di casa, poi non è chiamato a interventi degni di nota nel corso dei 90 minuti.
Cassandro 6,5 - Gioca con il peso del cartellino giallo per gran parte del match, ma ne esce più che bene, accompagnando anche l'azione offensiva quando può.
Antonini 5 - Complice della dormita difensiva in occasione del gol di Adorni e anche sulla rete di Pedro Mendes nel recupero non è impeccabile.
Fellipe Jack 6 - Seconda titolarità consecutiva per il difensore di proprietà del Como, che non sfigura neanche oggi nel terzetto arretrato. Dall'86' Verrengia S.V.
Favasuli 6,5 - I due esterni di Aquilani percorrono spesso le vie centrali del campo con le loro progressioni e creano diversi problemi alla retroguardia del Modena. Dal 74' Frosinini 5,5 - Poco reattivo in occasione del pareggio avversario nel finale.
Rispoli 7,5 - Il centrocampista classe 2006 vive una serata da sogno siglando un gol bellissimo che vale il momentaneo 2-1. Fa fuori Adorni con un gioco di gambe e con il sinistro batte Pezzolato sul primo palo. Prestazione gigante, a prescindere dalla rete.
Pontisso 6 - Molto nervoso nel primo tempo, ordinato e preciso invece nella ripresa. Ammonito, salterà il prossimo impegno contro la Juve Stabia. Dall'85' Buglio S.V.
Alesi 6,5 - Come Favasuli, anche lui taglia spesso il campo mettendo in seria difficoltà Zampano. Prova positiva del 22enne, al rientro dopo l'espulsione rimediata contro il Monza.
Liberali 6 - Il gioiellino del giallorossi entra nel match con il passare dei minuti ed è sua la sponda intelligente che permette a Rispoli di segnare il gol del sorpasso a fine primo tempo. Dal 74' Pompetti S.V.
Iemmello 6 - Il capitano del Catanzaro prova spesso a imbeccare Pittarello in avanti e più in generale rifinisce con grande qualità il gioco tra le linee dei padroni di casa. Costretto ad uscire a inizio ripresa a causa di un infortunio al ginocchio. Dal 55' Di Francesco 6 - Entra benissimo e colpisce anche una traversa con una conclusione da urlo dal limite dell'area.
Pittarello 7 - Abile a sfruttare subito una palla vagante in area di rigore e sbloccare il match al minuto 7. Poi lotta per tutta la sua permanenza in campo ed è sempre un pericolo per la difesa avversaria.
Alberto Aquilani 6 - Senza Petriccione e Brighenti la sua squadra gioca comunque un calcio nettamente migliore degli avversari, ma per sua sfortuna gli ospiti pareggiano in pieno recupero. Ai playoff le due squadre potrebbero ritrovarsi nuovamente.
MODENA
Pezzolato 6,5 - Prima titolarità stagionale per l'estremo difensore classe 2004, chiamato a sostituire l'infortunato Chichizola. Sul primo gol subito può poco e la visuale gioca un ruolo fondamentale sul 2-1 di Rispoli. Da sottolineare il grandissimo salvataggio sulla deviazione di Nieling, che ha rischiato seriamente l'autorete.
Dellavalle 5,5 - Torna anche lui dall'inizio dopo più di un mese e accompagna spesso le sortite offensive dei suoi. Brilla meno quando sono gli avversari ad attaccare.
Adorni 6,5 - L'autogol contro il Bari viene smaltito subito dal centrale del Modena, con un inserimento perfetto nell'area avversaria che vale il momentaneo 1-1. Non benissimo sulla rete di Rispoli. Dal 46' Tonoli 6 - Nel secondo tempo il Catanzaro si rende pericoloso poche volte e anche lui di conseguenza ha pochi grattacapi.
Nieling 5 - Una sua deviazione maldestra porta Pittarello a sbloccare la gara, poi è il suo portiere ad evitargli l'autorete. Oggi non è stato certamente sinonimo di sicurezza.
Zampano 5,5 - I primi minuti soffre tantissimo le discese di Alesi, poi prende le misure all'esterno avversario. Si vede comunque poco in fase di spinta.
Massolin 5 - Prestazione opaca del centrocampista acquistato nel corso del mercato invernale dall'Inter, mai nel vivo del gioco e in ombra nella zona nevralgica del campo.
Gerli 5,5 - Il capitano del Modena non riesce ad imporsi in mezzo al campo del Ceravolo e sarà costretto a saltare il prossimo impegno contro il Frosinone dopo l'ammonizione rimediata in avvio di ripresa. Dal 78' Wiafe S.V.
Santoro 5 - Come l'altra mezzala del centrocampo gialloblù va spesso in difficoltà e non riesce a garantire efficenza in entrambe le fasi di gioco. Dal 63' Pyyhtia 6 - Dal suo calcio d'angolo nasce la rete del 2-2 dei Canarini.
Cotali 6,5 - Come tutta la squadra, l'esterno gioca un match a fasi alterne, ma nei momenti migliori si nota eccome: fornisce un assist perfetto per la testa di Adorni.
Ambrosino 5,5 - Preferito lui a Pedro Mendes per affiancare De Luca. Autore di qualche spunto degno di nota, ma alla fine dei conti risulta poco concreto. Dal 71' Pedro Mendes 7 - Rimette tutto in equilibrio nei minuti di recupero con una zampata da attaccante vero, provvidenziale.
De Luca 5 - Inghiottito dalla difesa del Catanzaro e in difficoltà stranamente anche sul lato fisico. Spreca una grande occasione nel primo tempo su assist di Ambrosino.
Andrea Sottil 6 - Il Modena s'impone sugli avversari per una fase molto ristretta della partita, concedendo e subendo per la maggior parte del tempo. La sua squadra però ha il merito di crederci fino alla fine e conquistare un punto comunque prezioso, che le permette di essere padrona del proprio destino per la qualificazione ai playoff.