Catanzaro umiliato in casa dall'Ascoli: finisce 6-1, Gorgone ora rischia l'esonero
Daniel Uccellieri
Crolla in casa il Catanzaro sotto i colpi dell'Ascoli. Finisce 6-1 per la formazioni do Tomei, dopo che il Catanzaro era addirittura passato in vantaggio con Koffi dopo 18 minuti. Le quattro reti dell'Ascoli nel primo tempo hanno di fatto chiuso la partita, gli altri due gol arrivati nella ripresa hanno certificato un dominio totale dei bianconeri.
La panchina di Gorgone era fortemente in bilico prima di questa sfida, adesso dopo la pesantissima sconfitta interna l'esonero sembra essere davvero ad un passo.
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Sabato 24 settembre 2026
Avellino-Padova 0-1
19' Zuelli
Cremonese-Juve Stabia 0-1
24' Bellich
Modena-Cesena 3-0
14', 31' Belotti, 34' Folino
Sudtirol-Sampdoria 1-1
34' Verschaeren, 90'+6 rig. Molina (S)
Virtus Entella-Mantova 0-1
12' Gliozzi
Catanzaro-Ascoli 1-6
18' Koffi (C), 21' e 76' Gori (A), 32' Acampora (A), 36' Gattoni (A), 45+1' Corradini (A), 53' Milanese (A)
Ore 19.30 - Arezzo-Benevento
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 17*
Modena 16*
Ascoli 15*
Pisa 13
Sudtirol 13*
Avellino 11*
Benevento 11
Padova 10*
Arezzo 10
Virtus Entella 9*
Vicenza 9*
Hellas Verona 8
Juve Stabia 8°*
Cesena 8*
Carrarese 7
Empoli 7*
Cremonese 6*
Sampdoria 5*
Catanzaro 4*
* una gara in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva