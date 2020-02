© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Sfida in quel di Cittadella per l'Empoli, impegnato domani alle 15:00 sul campo della formazione veneta, in occasione della 23^ giornata del torneo cadetto.

Per l'occasione, quattro gli indisponibili, condensati in tutti i reparti: in difesa out Maietta e Gazzola, a centrocampo Bandinelli, mentre in attacco è Moreo a dare forfait.

Di seguito l'elenco dei 21 convocati:

PORTIERI: Branduani, Brignoli, Perucchini

DIFENSORI: Antonelli, Balkovec, Fiamozzi, Nikolaou, Pinna, Romagnoli, Sierralta

CENTROCAMPISTI: Bajrami, Ciciretti, Fantacci, Frattesi, Henderson, Ricci, Stulac, Zurkowski

ATTACCANTI: La Mantia, Mancuso, Tutino.