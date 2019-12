© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Lunga trasferta calabrese per l'Empoli, che domani farà visita al Cosenza in occasione della 18^ giornata del campionato di B.

Per l'occasione, mister Muzzi dovrà fare a meno dei già noti Antonelli e Gazzola, ma in difesa sarà out anche Balkovec, squalificato. Indisponibile anche Bandinelli.

Di seguito l'elenco dei 22 convocati.

PORTIERI: Brignoli, Perucchini, Provedel

DIFENSORI: Donati, Maietta, Matteucci, Nikolaou, Pirrello, Romagnoli, Veseli

CENTROCAMPISTI: Bajrami, Dezi, Fantacci, Frattesi, Laribi, Ricci, Stulac

ATTACCANTI: Cannavò, La Gumina, Mancuso, Merola, Piscopo.