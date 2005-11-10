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La Cremonese si assicura Licina: arriva in prestito dalla Juventus

La Cremonese si assicura Licina: arriva in prestito dalla Juventus TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 12:03Serie B

Nuovo innesto in casa Cremonese, con la società che ha fatto sapere dell'arrivo in grigiorosso di Adin Licina, in prestito dalla Juventus.
Di seguito la nota ufficiale diffusa dai lombardi:

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Juventus FC i diritti alle prestazioni sportive di Adin Licina.

Fantasista classe 2007, si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Bayern Monaco per poi approdare in Italia a gennaio 2026. Nella prima parte della scorsa stagione ha raccolto 20 presenze, 2 gol e 6 assist con la seconda squadra dei bavaresi tra campionato e Youth League, mentre da gennaio è sceso in campo con la Juventus Next Gen in Serie C mettendo a segno 1 gol e 1 assist in 13 partite. A livello internazionale rappresenta la Germania, con cui è sceso in campo in tutte le formazioni Under dalla U15 alla U19.

Benvenuto in grigiorosso, Adin!".

Per completezza di informazioni, ecco anche il comunicato della Juve: "Trasferimento temporaneo per Adin Licina che nella stagione 2026/27 vestirà la maglia della Cremonese.

Arrivato alla Juventus lo scorso febbraio, l’ex giocatore del Bayern Monaco - con cui è cresciuto nel settore giovanile - ha raccolto 13 presenze con la Next Gen e una con la maglia dell’Under 20, trascorrendo il precampionato e la preparazione estiva con la rosa della Prima Squadra.

Adesso per il classe 2007 l’occasione di fare esperienza in Serie B: in bocca al lupo, Adin!".

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