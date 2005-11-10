Ufficiale La Cremonese si assicura Licina: arriva in prestito dalla Juventus

Nuovo innesto in casa Cremonese, con la società che ha fatto sapere dell'arrivo in grigiorosso di Adin Licina, in prestito dalla Juventus.

Di seguito la nota ufficiale diffusa dai lombardi:

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Juventus FC i diritti alle prestazioni sportive di Adin Licina.

Fantasista classe 2007, si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Bayern Monaco per poi approdare in Italia a gennaio 2026. Nella prima parte della scorsa stagione ha raccolto 20 presenze, 2 gol e 6 assist con la seconda squadra dei bavaresi tra campionato e Youth League, mentre da gennaio è sceso in campo con la Juventus Next Gen in Serie C mettendo a segno 1 gol e 1 assist in 13 partite. A livello internazionale rappresenta la Germania, con cui è sceso in campo in tutte le formazioni Under dalla U15 alla U19.

Benvenuto in grigiorosso, Adin!".

Per completezza di informazioni, ecco anche il comunicato della Juve: "Trasferimento temporaneo per Adin Licina che nella stagione 2026/27 vestirà la maglia della Cremonese.

Arrivato alla Juventus lo scorso febbraio, l’ex giocatore del Bayern Monaco - con cui è cresciuto nel settore giovanile - ha raccolto 13 presenze con la Next Gen e una con la maglia dell’Under 20, trascorrendo il precampionato e la preparazione estiva con la rosa della Prima Squadra.

Adesso per il classe 2007 l’occasione di fare esperienza in Serie B: in bocca al lupo, Adin!".