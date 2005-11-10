Cremonese, Bonazzoli: "Ho rifiutato il Cagliari e la Serie A. Voglio stare vicino ai miei"

Nel corso di un’intervista rilasciata a Corriere.it l’attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli ha spiegato anche per quale motivo in estate ha rinunciato alla Serie A per restare in grigiorosso e, soprattutto, non allontanarsi da casa.

I motivi del no al Cagliari

“Alla Cremonese sto molto bene. Mi cercava il Cagliari in A, ho rifiutato, in fondo queste sono le mie terre, specie per star vicino ai genitori, starci insieme. - sono le parole del classe ‘97 - A volte penso di averli trascurati o comunque di sicuro mi sono perso davvero tanti momenti con loro dati gli impegni del calcio”.

Bonazzoli si è poi soffermato sull’importanza di lavorare non solo sul corpo, ma anche sulla mente: “Credo sia necessario portare l’attenzione su un allenamento completo non solo preparazione del corpo, ma anche della mente. Spesso si inseguono gli onori e ci si dimentica che lo sport ha anche diversi oneri. Per ottenere risultati è necessario essere preparati a 360 gradi”.