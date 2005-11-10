Fa discutere il doppio cartellino giallo rimediato da Federico Bonazzoli durante Sudtirol-Cremonese. L'episodio, avvenuto nel recupero del primo tempo sul punteggio di 1-0, ha portato all'espulsione dell'attaccante grigiorosso, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Una decisione che ha sollevato diversi dubbi e sulla quale è intervenuto anche l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, analizzando le immagini dell'intervento su Davi.

Il contatto su Davi non era da ammonizione

Secondo Calvarese, il fallo commesso da Bonazzoli poteva anche essere sanzionato, ma non presentava gli estremi per un cartellino giallo. “A guardare bene le immagini, quello su Davi non è un calcione né l'interruzione di un'azione promettente. È un contatto che può essere considerato falloso, ma che, a mio giudizio, non merita l'ammonizione”, ha spiegato l'ex direttore di gara. Una valutazione che mette in discussione la decisione presa sul campo e, soprattutto, il mancato intervento dalla sala VAR.

Il principale appunto riguarda proprio il VAR Baroni, che secondo Calvarese avrebbe dovuto richiamare l'arbitro per rivedere il secondo cartellino giallo. “Da quest'anno da protocollo si possono revisionare anche i secondi gialli errati”, ha ricordato. Diverso sarebbe stato il caso del primo giallo, non soggetto a revisione VAR per valutare l'entità dell'intervento. La conclusione dell'ex arbitro è netta: “Un errore importante del VAR che avrebbe potuto offrire un'ancora di salvezza a Perri”.