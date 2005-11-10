“Ho aspettato tanto per vivere un momento così. Da ragazzino mi sentivo forte, ma non avevo l’autostima che ho ora, lo step l’ho fatto lo scorso anno”. Il centravanti della Cremonese Federico Bonazzoli ha parlato del suo momento in campionato, sei gol in nove gare, e della consapevolezza sulle proprie qualità raggiunta dalle colonne della Gazzetta dello Sport: “Ho capito che quello che arriva bisogna tenerselo stretto e dare il massimo e poi mi sono detto che dovevo darmi una svegliata. Occasioni mancate? Alla fine penso di aver ottenuto ciò che meritavo”.

Su passato, Nazionale e mercato

Il classe ‘97 fa poi un passo indietro ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera, ma sottolineando come il suo rammarico per non essere riuscito a salvare la Cremonese nella scorsa stagione di Serie A, con un piccolo rimpianto per la maglia della Nazionale mai indossata (“Dopo Salerno forse uno stage lo meritavo… Amen”) fino al mancato trasferimento estivo al Cagliari: “È saltato all'ultimo giorno per una serie di motivi. Sono rimasto volentieri, anche per le parole del cavalier Arvedi. Per me la Cremonese ha un valore importante, chi lascia la strada vecchia per la nuova”.

Su Giampaolo e Pecchia

Il centravanti parla poi del rapporto con i due tecnici avuti in grigiorosso a partire da Marco Giampaolo: “L'ho sempre ringraziato perché mi ha arricchito a livello calcistico. Ogni giovane dovrebbe avere la possibilità di essere allenato da lui. - prosegue Bonazzoli parlando di Fabio Pecchia - È un tecnico molto preparato e disponibile. Apprezzo il suo lato umano, in campo devo solo fare gol”.

Su campionato e obiettivi personali

Infine Bonazzoli parla della corsa al titolo di cannoniere di Serie B spiegando di accontentarsi anche di un secondo posto se arrivassero molti assist e di essere felice per l’impatto di Andrea Belotti col campionato e scherzando sull’esultanza ‘alla Batistuta’ -“È nato alla Samp per scherzo. Alla gente piace, ma la guerra non c’entra, il mio è un gesto visto alla PlayStation” - e sul cammino in campionato: “Abbiamo raddrizzato la situazione, ma in Serie B lo scenario cambia spesso. Arvedi? Ha fatto un discorso chiaro alla squadra, non una strigliata. Ci ha fatto sentire la sua vicinanza, ci ha toccato le coscienze. Sentiamo la responsabilità di avere alle spalle una società così”.