Ufficiale Cremonese, che colpo! Dal Venezia arriva Dennis Johnsen, ha firmato fino al 2027

Il colpo di mercato della Serie B in questo ultimo giorno di trattativa è sicuramente Dennis Johnsen, attaccante norvegese classe '98 che passa dal Venezia alla Cremonese. Il giocatore arriva a titolo definitivo e ha firmato con i grigiorossi un contratto da tre anni e mezzo: contratto depositato in Lega Serie B, come evidente dal sito ufficiale.

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Venezia FC le prestazioni sportive del calciatore Dennis Johnsen. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2027.

Norvegese di Skien, classe 1998, attaccante, ha mosso i primi passi nel calcio con il Tiller per poi passare al settore giovanile del Rosenborg. E’ del 2015 il trasferimento in Olanda, all’Heerenveen prima quindi all’Ajax dove è stato schierato 44 volte in Eerste Divisie con la seconda squadra dei “lancieri”. Nel 2019 arriva il passaggio allo P.E.C. Zwolle, dove va in rete 10 volte in 33 partite. Risale alla stagione successiva l’inizio della sua esperienza italiana con il Venezia, club con il quale è sceso in campo 26 volte in Serie A e 86 in Serie B per un totale di 10 gol e 16 assist. Benvenuto in grigiorosso, Dennis.

Ecco la foto della firma con i grigiorossi: un'operazione curata dagli agenti Giorgio Boateng e Mohamed Cherir, della Pure Sports Group.