Da Palermo Juve-Stabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Per la 31ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 31ª GIORNATA
Martedì 17 marzo
19.00 Palermo-Juve Stabia
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazione
20.00 Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)
20.00 Mantova-Cesena
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
I convocati di Ashley Cole - In attesa di comunicazione
20.00 Reggiana-Monza
I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - Torna Carboni
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Azzi, Ravanelli, Delli Carri, Bakoune, Capolupo, Carboni
Centrocampisti: Hernani, Obiang, Colombo, Ciurria, Colpani, Pessina
Attaccanti: Cutrone, Forson, Keita, Álvarez, Caso, Petagna, Mota Carvalho
20.00 Spezia-Empoli
I convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
20.00 Venezia-Padova
I convocati di Giovanni Stroppa - In attesa di comunicazione
I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazione
Mercoledì 18 marzo
19.00 Frosinone-Bari
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione
20.00 Avellino-Sudtirol
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazione
20.00 Carrarese-Sampdoria
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
I convocati di Attilio Lombardo - In attesa di comunicazione
20.00 Pescara-Virtus Entella
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione