Empoli, Dionisi: "Monza top team. Il risultato non cambia nulla, l’atteggiamento sì"

Alla vigilia del primo match casalingo del suo Empoli, Alessio Dionisi, tecnico del toscani, ha analizzato in conferenza stampa i temi del match contro il Monza di Cristian Brocchi: “Qualsiasi vantaggio sia possibile avere in campo mi auguro ci sia - si legge su EmpoliChannel -. Sono contento che ci siano spettatori, è un primo passo e mi fa piacere. Noi prendiamo la cosa positiva. Affrontiamo una delle favorite, loro sono consapevoli della forza e devono dimostrarlo. Dobbiamo fare una gara stimolante, anche se loro sono favoriti. Abbiamo le armi per metterli in difficoltà, ma ricordiamoci che la B è appena iniziata. Il risultato non cambia nulla, l’atteggiamento sì. Non so a che percentuale è l’Empoli, ma non è il mio Empoli bensì il nostro. Siamo sulla buona strada ma siamo appena all’inizio. Vorrei vedere una squadra che gioca sempre senza paura, possiamo farlo e questo passa da allenamenti, consapevolezza e atteggiamento. Olivieri sarà disponibile e tra i convocati, Haas ha giocato bene col Renate e la sua condizione fisica era molto buona, è un giocatore che ci completa il reparto e ha qualità. Boateng? Non so se giocherà, ma non dobbiamo fermarci a questo. Loro a impatto fisico e duelli sono messi bene, ma noi dovremo essere lucidi nel limitarli. Il Monza ha una dirigenza che ha fatto la storia del Milan e d’Italia, ma in campo non scendono loro. Partono favoriti con tanti ma le partite vanno giocate. Se noi siamo bravi a uscire dalle difficoltà possiamo avere delle occasioni. La nostra rosa? Sono contento di chi ho e del loro atteggiamento. Probabilmente la formazione di Frosinone non sarà stravolta, non so se partirà il medesimo undici. Sulla trequarti non c’è una gerarchia, su altri reparti magari sì ma i dualismi sono sani. Moreo non toglie luce a Bajrami, affatto. Stulac? Può solo crescere, dal primo giorno ha uno spirito buono“.