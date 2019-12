Empoli, Fantacci: "Potevamo vincerla. Contento per l'esordio in Serie B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro la Salernitana, il giocatore dell'Empoli Tommaso Fantacci in mixed zone ha detto: "Ci eravamo promessi, in settimana, di non sbagliare l'approccio alla partita. E abbiamo fatto una grande prestazione e siamo stati bravi a riacciuffare il risultato. Alla fine potevamo anche vincerla, ma siamo contenti perché abbiamo dato tutto. La Salernitana è una squadra forte, diversa da noi, molto attendista e dopo il loro gol era difficile trovare degli spazi per attaccarli. Alla fine, però, con pazienza, ci siamo riusciti. Sono contento per l'esordio, ma spero che sia soltanto l'inizio. L'Empoli può fare meglio e speriamo di passare queste festività con qualche punto in più in classifica. I tifosi? Ci danno forza, dobbiamo restare compatti e fare tutto ciò che chiede il mister", le sue parole riprese da tuttosalernitana.com.