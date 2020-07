Empoli, Marino dopo il 5-1 contro il Cosenza: "Non ci sono alibi, siamo stati imbarazzanti"

Il tecnico dell'Empoli Pasquale Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Lady per analizzare la sonora sconfitta interna contro il Cosenza: "Nella partita più importante è successo un danno. Abbiamo commesso di tutto e di più. C’è qualche piccola speranza, ma non dipenderà solo da noi. Era una gara chiave e non l’abbiamo sfruttata. L’uno-due iniziale ci ha tagliato le gambe, non si può commentare la brutta figura che abbiamo fatto. Siamo rimasti a Salerno: ora analizzeremo questo blackout per capire cosa sia successo. Non ci possono essere alibi, siamo stati imbarazzanti. Abbiamo sprecato un match point, dobbiamo reagire".