Empoli-Pescara 4-2, le pagelle: Saporiti e Shpendi decisivi, follia di Acampora
Risultato finale: Empoli-Pescara 4-2
EMPOLI
Fulignati 5,5 - Impreciso in uscita su Di Nardo, ha delle responsabilità evidenti sul primo gol del Pescara mentre è esente da colpe in occasione del raddoppio. Per il resto, si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa.
Curto 5,5 - Una prestazione dalle due facce per il terzino dell'Empoli, non molto propositivo in fase offensiva ma presente quando c'è da dare una mano ai due centrali.
Guarino 6,5 - Sale in cattedra nel secondo tempo, tra la sponda per il terzo gol dei toscani e diverse chiusure degne di nota all'interno della propria area di rigore.
Lovato 6,5 - Il capitano dell'Empoli mette la firma sul raddoppio con un imperioso stacco di testa sugli sviluppi di un corner, poi si fa un attimo sorprendere da Di Nardo sulla rete che rimette in partita il Pescara. Nel complesso, però, la sua prova è da ritenersi più che sufficiente.
Moruzzi 6,5 - Sente parecchio questa partita essendo un ex Pescara: si fa vedere più volte sulla corsia di sua competenza, poi s'incarica della battuta del calcio di punizione da cui scaturisce il tris di Shpendi.
Magnino 5,5 - Diversi palloni toccati, ma non la miglior partita della stagione per l'ex Modena che non viene coinvolto con continuità nella manovra.
Yepes 5,5 - Ammonito dopo appena due minuti di gioco, non brilla in modo particolare nel corso del primo tempo. Dal 46' Ghion 5,5 - Poco incisivo nella seconda frazione di partita.
Degli Innocenti 6 - E' costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa di un problema fisico: la speranza, per lui e per l'Empoli, è che non sia nulla di particolarmente grave. Dal 28' Haas 6 - Viene gettato nella mischia a freddo complice l'infortunio del compagno, ma si cala rapidamente nel "clima partita".
Saporiti 7,5 - Determinante con i due assist per i primi due gol di Shpendi e Lovato, disegna calcio sul prato del "Castellani" risultando senza alcun dubbio uno dei migliori in campo tra gli azzurri. Dal 64' Bianchi 5,5 - Tocca soltanto una manciata di volte il pallone, senza mai riuscire a rendersi pericoloso.
Shpendi 7,5 - Realizza una doppietta pesantissima che lo conferma come uno degli attaccanti più prolifici del campionato di Serie B. Apre la contesa dopo nove minuti, poi riporta avanti l'Empoli dopo la rimonta del Pescara: si prende una meritatissima standing ovation al momento del cambio. Dall'84' Ignacchiti s.v.
Popov 5,5 - Tenta di mettersi in mostra più volte nella prima frazione, soprattutto sulle palle alte, ma non è mai abbastanza preciso. Dal 46' Fila 6,5 - Sfrutta alla perfezione un regalo di Letizia per calare il poker al "Castellani" e certificare il ritorno al successo dell'Empoli tra le mura amiche.
Fabio Caserta 6,5 - Un successo meritato per gli azzurri che conquistano tre punti d'oro nella rincorsa all'obiettivo salvezza, contro una diretta rivale, e tornano finalmente a esultare di fronte al proprio pubblico dopo quasi quattro mesi.
PESCARA
Saio 6 - Viene trafitto per ben quattro volte, ma non ha colpe sulle reti subite: si interrompe in maniera piuttosto brusca il filotto di clean sheet del Pescara.
Letizia 5 - Preme senza sosta sulla corsia di destra, ma poi a dieci minuti dalla fine compie un pasticcio clamoroso che spegne le speranze abruzzesi: un retropassaggio errato per Saio si trasforma in un assist per il poker di Fila. Dall'82' Gravillon s.v.
Capellini 5,5 - Si perde Shpendi in occasione del primo gol dell'Empoli: in generale, va spesso in difficoltà nei duelli aerei. Nella ripresa, è da un suo tiro ribattuto da Fulignati che scaturisce il gol del 2-2 di Di Nardo.
Bettella 5,5 - Gara difficile anche per l'altro centrale del Pescara, che fa continuamente a sportellate con gli attaccanti dell'Empoli e nella ripresa va anche vicinissimo alla gioia personale colpendo un palo di testa su corner di Insigne.
Cagnano 5 - Praticamente non pervenuto sulla fascia sinistra, quantomeno in proiezione offensiva: ci si aspettava di più dal numero 32 del Pescara.
Caligara 5,5 - Comincia con il piede giusto, ma poi cala in maniera importante con il passare dei minuti. Dal 67' Berardi 6 - Entra e spaventa subito Fulignati con una conclusione dalla distanza, per quello che alla fine sarà però soltanto l'unico spunto dell'ultima mezz'ora (recupero compreso).
Brugman 6,5 - E' con una giocata di categoria superiore che offre a Di Nardo il pallone del 2-1. Gioca su alti livelli anche nella ripresa, ma non riesce più a fare la differenza.
Valzania 5,5 - Una prova molto simile a quella di Caligara: qualche giocata di spessore, ma nulla di più anche per lui. Dal 74' Olzer s.v.
Acampora 4 - Viene espulso dopo appena 14 minuti a causa di un duro intervento su Degli Innocenti: lascia i suoi compagni in inferiorità numerica in una delle partite più delicate della stagione.
Insigne 5,5 - Probabilmente la partita più difficile dal suo ritorno in quel di Pescara. Ci mette l'anima dal primo all'ultimo minuto, ma è meno preciso del solito.
Di Nardo 7 - Con una doppietta consente al Pescara di rimettersi in carreggiata dallo 0-2 al 2-2 e di dare un senso al secondo tempo: i numeri parlano per lui, pareggia il duello a distanza con Shpendi. Dall'82' Russo s.v.
Giorgio Gorgone 6 - Un buon Pescara inciampa in trasferta al "Castellani" e interrompe così una striscia di cinque risultati utili di fila. Per la salvezza ci sarà ancora tanto da lavorare, ma resta l'ottima reazione degli abruzzesi dopo i due gol dell'Empoli, anche alla luce dell'inferiorità numerica.