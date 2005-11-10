Ufficiale Il Parma ha il suo nuovo Head of Women’s Football: incarico affidato a Zwingauer

Dopo l'addio al Napoli Women Marco Zwingauer è pronto a ripartire, perché è stato annunciato poco fa come nuovo Head of Women’s Football del Parma.

Come si legge nel comunicato ufficiale, che di seguito riportiamo, "Zwingauer entra a far parte del Club, accordo siglato sino al 30 giugno 2029, portando con sé una significativa esperienza nel calcio femminile italiano, maturata nel corso di un percorso professionale caratterizzato da ruoli di responsabilità nell’ambito della gestione sportiva e organizzativa.

Dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Florentia San Gimignano dal 2019 al 2021, ha assunto il medesimo incarico presso il Napoli Women, contribuendo in quattro stagioni alla crescita e allo sviluppo del progetto del Club partenopeo. Nel suo incarico a Parma, Zwingauer avrà la responsabilità di guidare e coordinare l’area femminile del Club, contribuendo così alla crescita della parte sportiva e operativa.

Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutto il Parma Calcio rivolgono a Marco il più caloroso benvenuto e gli augurano buon lavoro per questa nuova esperienza al Parma Calcio Women".

Sempre ai canali ufficiali della formazione ducale, fanno seguito le parole del dirigente: "Ringrazio il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutto il Parma Calcio per la fiducia. Arrivo con grande entusiasmo e con la volontà di mettere le mie competenze al servizio di un progetto che rappresenta un'eccellenza nel panorama del calcio femminile italiano e internazionale. È motivo di grande orgoglio entrare a farne parte e contribuire, con il massimo impegno, alla sua crescita e al suo sviluppo".