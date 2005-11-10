Ufficiale
Empoli, risoluzione anticipata del contratto con il direttore sportivo Stefano Stefanelli
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Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli per la risoluzione anticipata del contratto.
Al Direttore Stefanelli vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto durante questi mesi, con l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale e per il futuro personale.
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