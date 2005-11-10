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Juve Stabia, Stefano Stefanelli nuovo direttore sportivo: ha firmato fino al 2028

Juve Stabia, Stefano Stefanelli nuovo direttore sportivo: ha firmato fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
© foto di luca.bargellini
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 21:34Serie B
Stefano Stefanelli è il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia. Ha firmato un contratto biennale

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Stefano Stefanelli, che ha sottoscritto un accordo biennale con il club con scadenza il 30 giugno 2028.

Stefano Stefanelli, la carriera


Nato a Pergola il 5 ottobre 1979, Stefanelli, conclusa la carriera da calciatore che lo ha visto indossare le maglie di Virtus Senigallia, Triestina, Südtirol, Fano, Fossombrone, Cagliese, Carpi, Virtus Riccione, Pistoiese, Riccione e Jesina, ha intrapreso nel 2016 il percorso dirigenziale entrando a far parte della Vis Pesaro in Serie D. Nella stagione successiva è approdato al Carpi in Serie B, dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di direttore sportivo per poi assumere quello di direttore generale. Nel 2020/21 è entrato a far parte del Napoli come direttore sportivo della formazione Under 19. Dopo l’esperienza alla Pistoiese nella stagione 2021/22, nel luglio 2022 è passato al Cesena, contribuendo al raggiungimento della semifinale playoff di Serie C. Nella stagione 2023/24 ha assunto l’incarico di direttore sportivo del Pisa in Serie B, chiudendo il campionato al tredicesimo posto. Nel 2024/25 ha ricoperto il ruolo di direttore dell’area scouting della Juventus, mentre nel gennaio 2026 è stato nominato direttore sportivo dell’Empoli.

Le prime dichiarazioni


Dopo la firma del contratto il direttore sportivo Stefanelli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Sono molto felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura a Castellammare di Stabia. Arrivo in una piazza che vive di calcio, con una tifoseria passionale e una storia importante, e questo rappresenta per me uno stimolo enorme. Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia che ha riposto in me. Ai tifosi chiedo di starci vicino come hanno sempre fatto, il loro sostegno sarà fondamentale durante tutta la stagione. Da parte mia posso garantire massimo impegno, disponibilità e la volontà di dare tutto per questi colori.”

La S.S. Juve Stabia 1907 rivolge al direttore sportivo Stefanelli il più caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova esperienza professionale in gialloblù.

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