Entella, Chiappella: "Il Mantova metterà a dura prova anche la nostra tenuta mentale"

"L'aspetto più importante è quello di pensare di partita in partita, ne abbiamo tre ravvicinate ma la più importante è quella che va giocata, sulla quale abbiamo destinato tutte le risorse possibili": così, alla vigilia della sfida contro il Mantova, il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella, che ha parlato in conferenza stampa del confronto.

Proseguendo poi: "Arriva un Mantova in fiducia, che in questo avvio di annata ha perso solo con il Palermo e merita il posto in alta classifica, ha grande continuità con le cose fatte nella parte finale dello scorso campionato, e sarà dunque una gara tosta fatta di tanti duelli, ci sarà da lottare. Da farsi trovare pronti. Le vittorie, come dico sempre ai miei ragazzi, vanno costruite attraverso le prestazioni, e su questo lavoriamo: ho chiesto grande attenzione ed energia, sarà una sfida che metterà a dura prova anche il nostro aspetto mentale".

Conclude con una nota alla rosa: "Le rotazioni non sono conseguenti all'idea di far ruotare la squadra, ma sono scelte per premiare quello che si vede in allenamento e per cercare i migliori interpreti per affrontare l'avversario. Non è questione di turn over, ma di valorizzazione della rosa per cercare di premiare il lavoro di tutti. Vedo uno spirito sempre positivo da parte dei ragazzi".