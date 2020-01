ESCLUSIVA TMW - Essabr: "Crotone estetico. Cosenza manca qualità"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Primo posticipo del 2020 di Serie B tutto dedicato alla Calabria con la sfida del 'Marulla' fra Cosenza e Crotone. Doppio ex della gara è Oussama Essabr al quale abbiamo chiesto di analizzare la sfida dalle pagine di TuttoMercatoWeb.com:

Cosenza-Crotone, la prima sfida del 2020 per entrambe le squadre ma per il Cosenza ha sapore della gara decisiva per rilanciare le proprie ambizioni in chiave salvezza. Che gara bisogna aspettarci?

"Mi aspetto una gara propositiva del Crotone che ha un gioco molto piacevole. Proporranno e avranno più possesso palla. Dall'altra parte il Cosenza è alla prima dell’anno in casa e avrà gamba fresca e potrebbe essere molto pericoloso nelle ripartenze".

Per molti il Crotone di Stroppa è una delle sorprese più belle della stagione. Dopo i problemi dell'anno scorso gli squali hanno dimostrato di poter puntare alle zone alte della classifica. In cosa devono migliorare ancora per continuare questo percorso positivo?

"Stasera sarò allo stadio a vedere la partita e a seguire il mio amico Luca Marrone. Dopo ti sapro dire (ride, ndr)... Al netto delle battute credo che il Crotone stia facendo un grande campionato, con un budget diverso rispetto ad altre realtà. Una testimonianza, questa, del grande lavoro fatto della società. Forse quello che manca, anche se il mio è un giudizio da esterno e dunque parziale, è un un po' di consapevolezza in più nei propri mezzi"

Mercato aperto. Da calciatore cosa servirebbe ad entrambe le squadre in questa sessione di trasferimenti?

"Al Crotone, come dicevo, servirebbe un’aggiunta di carisma per aumentare consapevolezza, mentre per il Cosenza il discorso è più ampio. Nei lupi non vedo un grande progetto tecnico nonostante abbia la fortuna di avere alle spalle una piazza fra le più grandi e appassionate del sud. Nella squadra di oggi c'è tanta muscolarità e quantità, ma poca qualità"

Pronostico per stasera?

"Pronostico difficilissimo. In condizioni normali direi Crotone, ma il fatto che sia la prima dopo la sosta rende tutto incerto. Alla fine credo che finirà in parità".