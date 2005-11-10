Giampaolo verso la panchina della Sampdoria: il tecnico tratta con la Cremonese per la risoluzione

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Giampaolo verso la panchina della Sampdoria: il tecnico tratta con la Cremonese per la risoluzioneTMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 20:18Serie B
autore Daniel Uccellieri
19.10.2026 20:18Serie B
Dopo l'esonero di Corradi, la Sampdoria punta su Giampaolo. Secondo TMW, sono iniziati i dialoghi con la Cremonese per la risoluzione del contratto.
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La Sampdoria ha deciso di esonerare il tecnico Bernardo Corradi. L'allenatore paga il pessimo inizio di campionato, con i blucerchiati ultimi i classifica dopo la sconfitta casalinga con l'Arezzo. Per sostituirlo la Sampdoria ha intensificato i contatti con Marco Giampaolo.
Come raccolto da TMW sono iniziati i dialoghi tra lo stessso Giampaolo e la Cremonese per la risoluzione del contratto. Ricordiamo infatti che Giampaolo aveva iniziato la stagione sulla panchina della Cremonese prima di venire esonerato dal club grigiorosso.
Fonte: Alessio Alaimo
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