Corriere del Veneto: "Cittadella, assalto nel silenzio"

"Cittadella, assalto nel silenzio. Arriva la Cremonese, porte chiuse al Tombolato. Tra i granata out Perticone, Diaw in diffida". Così il Corriere del Veneto, oggi in edicola, titola nelle pagine sportive sul match che il team di mister Venturato dovrà affrontare contro i lombardi. Una sfida senza pubblico ma anche senza conferenze stampa post-partita ma che vale una fetta di playoff per i veneti e una di salvezza per i grigiorossi.