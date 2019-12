© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Chievo punta tutto sul gioiellino Vignato: in campo e sul mercato". Questo il titolo a pagina 14 sul Corriere di Verona dedicato al Chievo e al suo gioiellino Vignato: "Salvo sorprese, quella di Pescara — domani, ore 12.30 — non sarà l’ultima di Emanuel Vignato col Chievo. Il mercato di riparazione apre giovedì prossimo, 2 gennaio, e l’operazione col Bologna , seppur ancora da ratificare, sarebbe impostata così: una cifra tra 2 e 2.5 milioni nelle casse del club della Diga e Vignato lasciato in prestito a Veronello sino a fine stagione per poi inserirlo, da giugno, nel Bologna versione 2020/21".