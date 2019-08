© foto di Antonio Vitiello

Spazio alla nascita del calendario di Serie B nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che titola: “La notte della. B È il momento di sognare”.

“Di notte, il chiostro di San Francesco, ad Ascoli, per sognare è uno dei posti più belli d’Italia. L’Italia piccola, non quella delle metropoli, per carità. Allora la scelta della Lega di B di mettere in scena nel chiostro medievale la serata dei sogni per eccellenza, la serata in cui nasce il calendario della prossima Serie B, appare davvero azzeccata. Sogni piccoli, per carità, i sogni dei club di una Serie B che quest’anno colleziona il minor numero di esperienze in Serie A nella storia moderna. Ma senza primedonne lo spettacolo sarà più avvincente. - si legge all’interno – Partenza il 23. Logo speciale per i 90 anni”