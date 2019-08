Manca un mese - Livorno, certezza Breda. Ma attacco rivoluzionato

Il Livorno riparte da Roberto Breda, artefice della salvezza di un anno fa e con la famiglia Spinelli sempre alla guida vista la mancanza di compratori adeguati. Il labronici hanno come obiettivo quello di conquistare una salvezza più tranquilla dell’anno passato per poi provare a puntare a inserirsi nel discorso play off approfittando anche della mancanza di favorite assolute o corazzate come avvenuto negli anni passati.

Affari conclusi - Le novità di questa stagione partono già dai pali con il duo Zima-Plizzari a giocarsi la maglia da titolare, in difesa invece al momento tutto è invariato anche se il centrale Bogdan fa gola a molti club anche in Serie A. In mezzo al campo sono stati trattenuti due giocatori importanti come Agazzi e Rocca e sono arrivati ben tre rinforzi per la corsia destra con Morganella che rappresenta l’acquisto d’esperienza e di maggior nome. Davanti invece è cambiato praticamente tutto con gli arrivi di Mazzeo e Marsura e sopratutto l’addio di Diamanti.

Cosa manca - Un rinforzo in difesa qualora Bogdan dovesse partire, e almeno un paio di innesti sulla corsia mancina visto che al momento in rosa c’è il solo Porcino che può ricoprire quel ruolo. In avanti invece si cerca un trequartista di qualità ed esperienza con i nomi di Tremolada e Falletti in cima alla lista dei desideri.

Livorno (3-4-1-2): PLIZZARI; Gonnelli, Bogdan, Di Gennaro; MORGANELLA, Luci, Agazzi, Porcino; Maiorino; MAZZEO, MARSURA. Allenatore: Breda (confermato)