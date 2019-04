© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque gol. A tanto era arrivato il monte gol di Simy, centravanti del Crotone, dalla prima alla venticinquesima giornata di campionato, quando trascorse 90' in panchina per il match contro il Brescia. Dopo sembra essere scattato qualcosa nella testa e nei piedi del nigeriano. Dalla gara successiva, contro il Palermo del 26 febbraio finita 3-0, Simy è tornato ad essere il giocatore decisivo che il pubblico dello Scida ricordava anche in Serie A. Un gol e due assist per il 3-0 sui rosanero, poi doppietta due settimane dopo contro la Salernitana, un'altra rete nel 2-2 contro il lanciatissimo Lecce e sabato nuovo double decisivo per i tre punti conquistati contro il Carpi.

Il totale è semplice: sei gol in cinque partite. Più di quanto fatto in tutta la restante parte di stagione. Sarà, dunque, un caso se la formazione di Giovanni Stroppa sia riuscita ad uscire, dopo mesi e mesi, dalla zona playout?

Facile intuirlo.