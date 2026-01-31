Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Juve Stabia, in prestito dal Trento ecco Kassama: è lui il rinforzo per la difesa campana

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 12:42Serie B
Claudia Marrone

È attraverso la nota ufficiale che di seguito ripotiamo integralmente, che la Juve Stabia "comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.C. Trento per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del difensore Sheriff Kassama, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Feltre il 16 settembre 2004, Sheriff cresce nel settore giovanile del Monza, con cui milita fino alla stagione 2022/23, per poi passare all’Inter Primavera. Dopo aver disputato il campionato 2023/24 nuovamente con il Monza Primavera, nella scorsa stagione fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Trento, collezionando 21 presenze nel Girone A di Serie C. Nella stagione in corso, al Bari, ha totalizzato 6 presenze.

Il calciatore ha scelto il numero 21".

Questa, invece, la nota del Trento: "A.C. Trento 1921 SpA comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea con diritto di opzione che legava Sheriff Kassama a Società Sportiva Calcio Bari. Contestualmente il Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive di Kassama a S.S. Juve Stabia.
Il Club augura a Kassama le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".

Ai canali ufficiali della società campana, poi, le prime parole di Sheriff dopo la firma del contratto: “Sono contento di essere arrivato a Castellammare, non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio. Forza Vespe!".

Editoriale di Niccolò Ceccarini
