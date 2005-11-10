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Dalla Juventus al Pisa in 4 mesi: Damien Comolli è il nuovo presidente e AD del club toscano

Ufficiale
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:49Serie B
19.10.2026 17:49Serie B
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Annuncio a sorpresa in casa Pisa: l'ex Juventus Damien Comolli è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato del Club
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Annunci a sorpresa del Pisa, che con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha annunciato che l'ex Juventus Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato dei toscani.

Damien Comolli è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato del Pisa, la nota del club

Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione.

Questo è il commento di Alexander Knaster, azionista di maggioranza del Club
“Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del Club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al Club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa SC negli ultimi dieci anni. Il loro contributo è profondamente apprezzato dal Club, dai suoi dipendenti, dai giocatori e dai tifosi. Personalmente, sono loro molto grato per tutto ciò che hanno fatto, e resteremo sempre amici”.

Il saluto di Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado
“Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa Sporting Club rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.

Le prime parole del nuovo Presidente e Amministratore Delegato, Damien Comolli:
“Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!”

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