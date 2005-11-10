Mannini chiude la sua avventura alla Juve Stabia. Farà intanto rientro alla Roma
Si è conclusa l'esperienza di Mattia Mannini alla Juve Stabia, con il giocatore che farà rientro alla Roma dopo il prossimo 30 giugno, come ha fatto sapere la formazione campana.
Di seguito, la nota ufficiale:
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del difensore Mattia Mannini, che farà rientro all’A.S. Roma.
Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Mannini ha collezionato 16 presenze, per un totale di 431 minuti disputati, oltre ad aver disputato una gara in Coppa Italia Frecciarossa.
La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Mattia per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera professionale".