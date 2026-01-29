TMW Racing de Avellaneda su Mannini: è un pallino di Milito, ma la Roma fa muro

Il Racing de Avellaneda del presidente Diego Milito ha messo nel mirino un talento del calcio italiano: il club argentino ha fatto un'offerta per Mattia Mannini della Roma ora in prestito alla Juve Stabia. Il giocatore è una delle stelline del calcio italiano, l'ultimo weekend ha giocato dal 1' con le Vespe per la prima volta in stagione ed è stato uno dei migliori in campo nel successo casalingo contro la Virtus Entella: per lui dunque l'esperienza in gialloblù sta iniziando a portare finalmente frutti.

Il Racing ha proposto un prestito con diritto di riscatto, valutazione complessiva da 3 milioni, la proposta poi col 40% di rivendita per la Roma. Per il club italiano c'è però troppa distanza di valutazione (e preferirebbe tenerlo in Europa). Per il Racing, l'idea era quella di prendere un'altra giovane stellina dopo Carboni per creare un nuovo importante capitale in rosa per il futuro. Difficile si chiuda adesso: Mannini ha tanti estimatori anche nel Vecchio Continente, da capire se ci saranno sviluppi per altre ipotesi.

Mannini è un pallino di mercato, ha già provato a prenderlo la scorsa estate, adesso in caso di (probabile) fumata nera potrebbe prendere un terzino destro dal campionato argentino per sistemare l'emergenza nel ruolo.