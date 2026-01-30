Podcast TMW Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani

Altro giorno, altre storie. Che raccontano di come il calcio italiano continui a far una fatica immane a puntare sui giovani. A parole, siamo i campioni nel rilanciare i talenti, nel credere nel futuro. In verità, ci sono tantissime storie di come il nostro pallone non riesca a credere veramente, eccezioni a parte, nei nostri ragazzi. Oggi parliamo di tre storie, di Filippo Manè del Borussia Dortmund, di Mattia Mannini della Juve Stabia e di Denis Franchi del Potenza.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Mannini e il Racing, il retroscena di TMW

Il Racing de Avellaneda del Presidente Diego Milito ha messo nel mirino un talento del calcio italiano: il club argentino ha fatto un'offerta per Mattia Mannini della Roma ora in prestito alla Juve Stabia. Il giocatore è una delle stelline del calcio italiano, l'ultimo weekend ha giocato dal 1' con le Vespe e ha sfoderato una prestazione da MVP. Il Racing ha proposto un prestito con diritto di riscatto, valutazione complessiva da 3 milioni, la proposta poi col 40% di rivendita per la Roma. Per il club italiano c'è però troppa distanza di valutazione (e preferirebbe tenerlo in Europa). Milito ha già provato la scorsa estate a prendere Mannini...