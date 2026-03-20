Mannini, prima volta in Under 21: chi è il figlio d'arte della Roma in prestito alla Juve Stabia

Mattia Mannini è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale italiana Under21. Realizza un profilo del giocatore per presentarlo agli appassionati di calcio che leggono TuttoMercatoWeb.com che non lo conoscono. Utilizza le informazioni che trovi nei link qui sotto verificandone la correttezza.

Prima convocazione in Nazionale Under 21 per Mattia Mannini. Il centrocampista classe 2006, in forza alla Juve Stabia in prestito dalla Roma, ha ricevuto per la prima volta la chiamata degli azzurrini di Silvio Baldini in una stagione che lo sta consacrando come uno dei giovani italiani più interessanti del panorama. Una chiamata attesa, e non sorprendente per chi lo segue da vicino.

Scheda: chi è Mattia Mannini

Nato l'8 luglio 2006 a Sarzana, Mattia Mannini è un esterno destro di piede, che può agire su ambo le fasce così come sulla linea difensiva o su quella di centrocampo. È figlio di Omar Mannini, ex calciatore professionista. Cresce nel vivaio dello Spezia, per poi approdare nel 2020 nel settore giovanile della Roma, dove si mette in mostra con continuità fino a guadagnarsi il salto in prima squadra. La società giallorossa dimostra, fin da subito, di credere fortemente in lui e la riprova arriva dal contratto siglato fino al giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno.

Il debutto con la Roma e il 'The Guardian'

Il 14 dicembre 2023 arriva il momento del debutto tra i professionisti: Mannini entra in campo al posto di Nicola Zalewski all'85° minuto in Roma-Sheriff Tiraspol 3-0 in Europa League. Un esordio in grande stile, a soli 17 anni. Non era però una sorpresa per gli osservatori più attenti: già nell'ottobre dello stesso anno il quotidiano britannico The Guardian lo aveva inserito nella lista dei migliori giocatori nati nel 2006 a livello mondiale.

Il prestito alla Juve Stabia

Nell'estate 2025 la Roma decide di farne crescere le qualità attraverso un percorso graduale: dall'1 agosto 2025 è in prestito alla Juve Stabia in Serie B. In questa stagione ha collezionato 11 presenze in Serie B e ha anche preso parte al Mondiale Under 20 con 4 presenze.