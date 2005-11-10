Ufficiale
Mantova, ecco il colpo in attacco: Gliozzi ha firmato un triennale
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Colpo in attacco per il Mantova che ha annunciato l'arrivo dello svincolato Gliozzi con una breve nota sui propri canali ufficiali:
"Mantova 1911 annuncia l’ingaggio dell’attaccante Ettore Gliozzi che ha sottoscritto un contratto di durata triennale a partire dalla data 01.07.2026, con scadenza fissata al 30.06.2029.
Gliozzi, attaccante classe 1995, conta oltre 300 presenze tra i professionisti. Ha esordito in Serie A a Sassuolo nel 2014, e nell'ultima esperienza a Modena in due stagioni ha totalizzato 71 presenze condite da 16 reti (di cui 11 nell'ultima stagione, 2025/2026)".
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