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Mantova, esercitato il riscatto di Benaissa. Ha sottoscritto un contratto quadriennale

Mantova, esercitato il riscatto di Benaissa. Ha sottoscritto un contratto quadriennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 16:51Serie B

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Mantova "comunica di aver esercitato il diritto di riscatto del calciatore Fahem Yahia Benaissa dal Casa Pia (massima serie portoghese). Il calciatore francese ha firmato un contratto che lo legherà al Mantova fino al 30.06.2030.

Benaissa è arrivato a Mantova a stagione in corso, gennaio 2026, e ha collezionato 13 presenze in campionato con un gol e due assist".

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